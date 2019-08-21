Эпичное ограбление произошло на днях в любимом городе Путина. Днем 19 августа жителей Большого Камня всколыхнула новость - вооружённое ограбление двух магазинов произошло в центре, средь бела дня, сообщает DEITA.RU. Но когда всплыли подробности дерзкого преступления, даже сотрудники полиции не смогли сдержать улыбок. Вот что рассказали корреспонденту агентства правоохранители:

«Понедельник, рабочий день в самом разгаре. В центре города трудолюбивый газонокосильщик не спеша выполняет свою работу. И вдруг среди густых зарослей травы он находит игрушечный пистолет. А дальше события развиваются, как в самой плохой комедии.

Ничего лучше не придумав, он закрывает лицо банданой и вооружается пистолетом из «Детского мира». Первый пункт в его преступном маршруте — автомагазин, удачно ограбив его, он входит во вкус и решает спуститься ниже по улице и совершить еще одно дерзкое нападение — на этот раз на пивной магазин. Идея, конечно, так себе — в понедельник любителей алкоголя было немного, и выручка грабителя была небольшой. Но злоумышленник доволен: окрыленный столь легкой добычей, он отправляется в соседний населённый пункт Фокино, где отмечает удачное преступление. Однако в пылу веселья газонокосильщик обнаружил пропажу своего телефона и ничего лучше не придумал, как обратиться в полицию! Где на него, естественно, уже была ориентировка.

Сотрудники полиции были в шоке - весь край в поисках виновника, а он сам пришёл в отделение, где его и задержали.

«Неудачник года», «Это фиаско, братан», - комментируют пользователи соцсетей.

Михаил Светлов