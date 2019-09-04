Соответствующее решение могут принять депутаты Госдумы, сообщает DEITA.RU.

Член комитета Госдумы по труду и социальной политике Сергей Вострецов рассказал в интервью "Парламентской газете" о том, что в скором времени парламент может рассмотреть инициативу о запрете на работу по совместительству.



В случае если поправки будут одобрены депутатами, то соответствующие изменения могут появиться в Трудовом кодексе России и стать препятствием для многим жителей страны на пути к дополнительному заработку.

По словам самого Вострецова, смысл данной меры в том, чтобы устранить несправедливость в трудовых коллективах, когда чиновники отчитываются об одних зарплатах в среднем по стране, а в своих расчётных листках люди видят другие суммы.

Многочисленные пользователи Сети уже окрестили данную инициативу депутатов "геноцидом". В частности в комментариях к ролику с этой новостью на канале "Царьград" на YouTube люди отреагировали именно в подобной жёсткой манере.

Дмитрий Шевченко