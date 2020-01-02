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«Это год крысы»: десятки автомобилей остались без резины во Владивостоке
В ночь с первого на второе января нового года десятки автолюбителей, припарковавших свои транспортные средства в районе домов по улице Калинина, остались без резины. Акт массового автовандализма произошел во Владивостоке, сообщает DEITA.RU.
По данным очевидцев, автомобили были припаркованы около семи домов, которые расположены на улице Калинина. Ни один из автомобилей не остался с целой резиной. Как пишут в комментариях, где-то резину резали, а на некоторых автомобилях прокалывали с помощью шила.
Например, сообщается, что только около одного дома, расположенного по адресу Калинина 105, порезали более 50 автомобилей. Такая же ситуация около других многоквартирных домов в том районе.
Ситуация вызвала широкое обсуждение в социальных сетях Приморья. В комментариях пользователи посоветовали написать коллективное заявление в полицию, а также посочувствовали пострадавшим. Один из пользователей прокомментировал ночное происшествие так: «Вот теперь верю, что это год крысы».
Иван Юрьев