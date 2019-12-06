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«Это грабеж» - россияне против банковского роуминга

Банковские карты - pixabay

Во втором чтении принят законопроект об отмене «банковского роуминга» - то есть, комиссий в России, сообщает DEITA.RU.

Как сообщается на сайте Госдумы, переводы между субъектами РФ сегодня облагаются комиссией даже внутри одного банка.

Авторы инициативы объясняют ее пользу тем, что все филиалы банка являются, по сути, частями единой системы. И переводы, несмотря на территориальные расстояния – это обычные внутренние операции банка. Это же мнение целиком поддерживает Правительство.

В свою очередь, различные комиссии за подобного рода переводы в пределах территории России, по сути, межрегиональная дискриминация клиентов. Именно для ее устранения и появился новый законопроект.

Столичная жительница рассказала, что это одно из самых долгожданных событий в ее жизни. «Я живу в одном городе, а мои родители и все родственники в другом! Банковский роуминг — это фактически грабительство. Чтобы мне получать всю сумму, которую переводит бывший муж на ребенка, мне приходится иметь сразу несколько карт и постоянно пользоваться «Сбербанк Онлайн», иначе я плачу проценты за то, что бывший супруг обеспечивает своего ребенка. И ладно, если это тысяча рублей, а если 100 тысяч??? Кому я отдаю тысячу, а главное — за что???» — сказала Жанна.

 

Александра Маслова

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