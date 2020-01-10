«Это их раздражает»: Шойгу рассказал, за что не любят Россию

Министр обороны Сергей Шойгу рассказал о новом российском флоте и о том, почему он не по душе иностранным партнерам, сообщает DEITA.RU.



По словам Шойгу, Россия строит высокотехнологичный флот, в том числе и для того, чтобы ни один провокационный вызов не остался без ответа. Такую новость военный министр озвучил на научно-практической конференции "Российский ВМФ в ХХI веке" в Севастополе.

Шойгу отметил, что присутствие России в Мировом океане вызывает раздражение у отдельных ведущих держав, которые активизировали борьбу за доступ к сырьевым ресурсам.

Надежда России - это мощный научный потенциал, опытные инженеры и рабочие, хорошо подготовленный личный состав. В этих компонентах министр винит секрет успеха на поприще противостояний в морях и океанах.

Также глава Минобороны подчеркнул, что «военно-морской флот всегда был символом сильного российского государства, важнейшей составляющей обеспечения национальной безопасности».

Согласно ранее озвученной президентом Путиным стратегии, до 2027 года российский флот пополнится 180 новейшими боевыми машинами. Вместе с тем, президент признал, что текущая задача - закрепиться на втором месте в мире по уровню современности и боеспособности флота после Америки. Основной военный ресурс - это подлодки.

Сейчас на вооружении флота из машин новейшего проекта «Борей» состоит три ракетоносца - К-535 «Юрий Долгорукий», К-550 «Александр Невский» и К-551 «Владимир Мономах». В ближайшие годы на вооружение поступят подлодки «Князь Олег», «Генералиссимус Суворов», «Император Александр III» и «Князь Пожарский».

Новые морские фрегаты получат в качестве вооружения ракеты «Калибр», «Оникс», артиллерийско-ракетный комплекс «Палаш» и ЗРК «Полимент-Редут».

В 2022-м году на вооружение российского флота должен поступить первый корвет новейшей серии 20386 — «Меркурий»2022-м году на вооружение российского флота должен поступить первый корвет новейшей серии 20386 — «Меркурий».

Василий Кучин