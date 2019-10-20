«Это издевательство» — акция по раздаче рыбы превратилась в унижение

В Петропавловске-Камчатском продолжается акция «Рыбный край». В ее рамках жители краевого центра могут получить красную рыбу бесплатно. По словам людей, акция превратилась в унижение и больше похожа на издевательство, сообщает DEITA.RU. Заявление горожан подтверждает и видео, которое они прислали в редакцию.

Судя по кадрам, у фургончика, из которого раздается рыбка, сформировалась очередь. В ней находятся далеко не только те, кому дармовые хвосты предназначаются. Ведь акция была заявлена губернатором Владимиром Илюхиным с целью якобы поддержать малоимущих, пенсионеров и инвалидов. Правда ощущение такое, что мероприятия затеяли, чтобы спасти рейтинг главы региона… Вот только есть мнение, что маркетинговый ход не сработал: «Стыдно! Стыдно стоять на Камчатке! Чтобы им стыдно было. Этому Илюхину, который так делает. Позор».

Местные активисты тоже пришли на акцию. Они задавали вопросы людям, как часто они могут позволить себе красную рыбу, проживая на Камчатке. Люди единогласно заявляют, что нечасто. Некоторым не удается купить хвост даже один раз в год: «Я не часто. Вот купила себе две рыбины. Засолила, покушала и все дела. Я пенсионерка».

«Да получила… Ручки оборвались, и теперь она вся в грязи… Вот летом я взяла голову на базаре. Просто голову. По частям делили, но это было один раз за лето», — рассказывает женщина, вырвавшаяся из разъяренной толпы тех, кто еще не получил свой заветный хвост.

«У меня 15 тысяч пенсия. Часто я себе красную рыбу позволить? А я инвалид! В прошлом году последний раз покупала», — говорит другую жительница полуострова.

Некоторые пенсионеры отмечают, что бесплатная рыбка уже с душком. «Завтра поеду на рынок и куплю себе. Эту не буду брать, потому что они нехорошие». Другая пожилая женщина отмечается, что половину уже забрали, и тем, кто в конце очереди ничего не достанется. Пока возле толпы проходит опрос, там, в самой ее гуще, можно услышать все, начиная от матов и ругани и заканчивая возгласами: «Дайте бабуле рыбу!».

А люди, которые все-таки успешно завладели бесплатным хвостом, отмечают, что «там» толкотня. «Ужас», «Издевательство», — уверяют они.

Екатерина Брязгунова