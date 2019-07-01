Власти хотят повысить миграцию на Дальний Восток, но, как говорится, есть нюансы. Оказывается, официально перебраться во Владивосток весьма затруднительно. Регистрация ребенка по месту жительства в городе представляет собой настоящую нервотрепку, сообщает DEITA.RU.

Как рассказала агентству новоиспеченная жительница Владивостока, она переехала в дальневосточную столицу в 2017 году. Оформила регистрацию по месту жительства, устроилась на работу и перевезла единственного ребенка, который здесь и в школу, и в спортивную секцию пошел. Близился день Х. Как-никак скоро 14 лет - паспорт получать. В связи с этим горожанка решила оформить регистрацию ребенку. Оказалось, что матери, разведенной с отцом этого самого ребенка, не так-то просто оформить прописку. С какими трудностями приходится сталкиваться, в репортаже информагентства.

Первую попытку подать документы в МФЦ гражданка предприняла в конце мая. На всякий случай Жанна позвонила в МФЦ и уточнила, какие документы нужно сдавать. Оказалось, все просто: паспорт и свидетельство о рождении. «Пришла в МФЦ, отсидела очередь около часа, но документы не приняли, потому что у меня с ребенком разные фамилии. Нужен документ, подтверждающий наше родство», - рассказывает женщина.

Далее женщина отправилась домой, взяла свидетельство о разводе и вернулась в МФЦ. Еще час из жизни. Однако и на этот раз документы не приняли. Свидетельство о рождении не должно быть заламинировано. То есть, 13,5 лет вопрос ламинации официального документа никого не интересовал. «Мы и временную прописку ребенку оформляли в 2012 году, чтобы во Владивостоке дочь пошла в школу, и ребенок за границу летает регулярно, и на запад каждый год, и на тебе — недействительно, потому что заламинирован», — разводит руками женщина.

Свидетельство о рождении удалось поменять в Хабаровске быстро — обратились к родственникам, они все сделали. Во время подачи документов оказалось, что обязательно нужен паспорт отца и свидетельство о регистрации ребенка по другому адресу. «Вопрос, почему об этом не рассказали раньше, так и повис в воздухе. Решили написать объяснительную, почему паспорт отца не можем представить», — рассказывает женщина и добавляет, что «накатала» бумагу на три страницы.

А действительно, как можно взять паспорт у мужчины, с которым 11 лет не живешь и столько же не общаешься, задается вопросом гражданка. Здесь стоит отметить, что в день передачи документов, с женщины взяли только одну объяснительную, про свидетельство о регистрации почему-то в МФЦ забыли. «На следующий день работник МФЦ лично приехал ко мне домой, чтобы я написала вторую объяснительную. При этом она уточнила, что сделала все возможное со своей стороны, чтобы у нас приняли документы, однако гарантировать не может прописку. Последнее время без паспорта отца все чаще и чаще приходят отказы из отдела миграции», — делится жительница Владивостока.

Понятно, на все есть свои причины, поэтому никаких претензий. Пропишу — не пропишут, что могли, сделали. Документы предстояло забирать 27 июня в том же МФЦ, однако ни 27, ни 28 июня документы готовы не были. «Мне нужно, чтобы 3 июля свидетельство о рождении было на руках — мы улетаем, билеты есть. Решила в понедельник, 1 июля, съездить в МФЦ, спросить, что делать», — рассказывает дальше мать. Оказалось, что нужно к 9 утра ехать в Отдел миграции, который находится на проспекте 100-летия Владивостоку. При этом в МФЦ девочки уточнили, что именно к 9 утра. «Более того, другой специалист дописал своей рукой «плюс четыре рабочих дней» на передачу документов. Если бы я знала, я бы документы не отдавала!» — сетует женщина.

Пришлось ехать в отдел миграции, который должен работать с 9 часов утра, о чем написано на двери. Однако впускать посетителей госслужащие не спешили. На вопрос, который был озвучен в 9 часов 20 минут, а когда откроют-то, 10 человек получили гениальный ответ: «Когда придет время». Какое время? Прошло 20 минут рабочего времени, о чем написано на стенде. Дверь открыли, но и это не спасло горожанку — терминал выдает талоны гражданам с 10 утра. «Это чистой воды издевательство! Осталось только развернуться и отправиться на работу. Ведь мой рабочий день никто не отменял», — жалуется гражданка.

По идее, если даже прибавить к 27 июня четыре дня, то документы должны прийти в МФЦ 2 июля, и не позднее этого числа свидетельство о рождении должны вернуть на руки матери. А что, если этого не произойдет? Если она придет 2 июля, и работник МФЦ допишет «плюс 6 рабочих дней на распаковку документов? Где взять выходной на целый день, чтобы искать это свидетельство.. «В общем, чувствую я себя заложницей МФЦ», — разводит руками гражданка.

Стоит отметить, что это далеко не единственный случай с трудностями при оформлении документов в Приморском крае. Как рассказала еще одна "понаехавшая" Анна, в 2015 году девушка перебралась во Владивосток из Подмосковья и вышла замуж за столичного жителя. «Я сразу подала документы на замену паспорта в отдел в миграции по Первомайскому району, однако там потеряли мой паспорт на целый месяц, а когда нашли и вручили мне, пришлось заплатить штраф, якобы это я не вовремя подала документы», — рассказывает девушка.

На вопрос, а почему подавали документы не в МФЦ, Анна ответила просто: «МФЦ для местных, а не для "понаехавших" - не резиновый». Вот и получается, что власти ждут людей на Дальнем Востоке, а уже прибывшие люди, которые готовы здесь жить и работать, встречаются с реальными трудностями при оформлении документов.

Екатерина Брязгунова