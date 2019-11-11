«Это издевательство» - столичные жители разгневаны работой дорожников

Жители Владивостока жалуются на работу коммунальных служб города. В этот раз подписчик паблика dps_vl разместил фото перекопанной придомовой территории на улице Сафонова, сообщает DEITA.RU.

Как отмечает автор поста, дорожные службы перекопали территорию возле дома, после чего на три недели забросили работу.

«Ни единого рабочего и единицы техники за это время тут не было! Чего ждут? Холодов? Морозов? Снега? Стало очень неудобно проезжать в узком дворе. Разминуться машинам и пешеходам тоже сложно! Сократилось количество парковочных мест. А на этой неделе перекопали дорогу на один дом ниже - между Талалихина 2 и Талалихина 1! И ездить тут, и ходить стало еще сложнее», - возмущается автор, добавляя, что ни в одном месте двора нет знака дорожных работ или ограждений.

Отметим, что похожие жалобы неделей ранее приходили с района Эгершельд, где коммунальные службы так же перекопали придомовую территорию, не поставив никаких оповещающих знаков. Сейчас там уже проложен новый асфальт, но месяц назад жильцы окрестных домов отмечали, что порой не могли добраться до собственных парковочных мест или вывести машину, так как оказывались «окопаны».

Напомним, в рамках реализации двух программ в этом году новый асфальт появился в 134 дворах краевого центра. Это приблизительно 10% от всех дворов в городе.

Александра Маслова