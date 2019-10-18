«Это кайф»: Финалист проекта «Лидеры России» поделился опытом участия в конкурсе

Финалист конкурса «Лидеры России» Сергей Дмитриенко поделился своим опытом участия в конкурсе с журналистом DEITA.RU. На данный момент Сергей Михайлович занимает должность заместителя директора департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края.

- Сергей Михайлович, расскажите, пожалуйста, о своём опыте участия в первом конкурсе «Лидеры России».

Вспоминаю участие в конкурсе с большим удовольствием, хотя, когда участвовал в первом конкурсе, я не вышел за пределы полуфинала. Но даже на этом уровне участие в конкурсе даёт много преимуществ. Например, даже на начальных этапах конкурса открывается доступ к хорошей литературе, библиотекам. Также у меня появилось множество новых контактов с самыми разными людьми.

- Несмотря на это, Вы всё же приняли решение участвовать в конкурсе следующего года. Была ли проведена некая «работа над ошибками», или подготовка?

Дело в том, что заранее задания нам не известны, и подготовиться к чему-то неизвестному нельзя. К конкурсу такого рода надо быть изначально предрасположенным. Ты либо ощущаешь в себе силы что ты готов идти дальше, либо не ощущаешь. Но в любом случае, опыт участия может пригодиться всем. Это возможность проверить себя, узнать свои лучшие качества и сильные стороны. Несмотря на отсутствие какой-либо дополнительной подготовки, во втором сезоне конкурса я стал одним из финалистов. Конечно, это шикарные ощущения – войти в сотню лучших управленцев страны!

- Какую практическую ценность несёт участие в конкурсе?

На данный момент у меня есть сертификат на один миллион рублей. Эти деньги я могу потратить на своё обучение в какой-либо области. Пока ещё не могу определиться, куда я пойду учиться на этот грант. Вообще, конкурс «Лидеры России» даёт множество преимуществ и возможностей. Например, конкурс позволяет тебе понять, как ты с незнакомыми людьми умеешь общаться, выстраивать отношения. Каждому из полуфиналистов и финалистов по итогам конкурса выдается итоговый отчёт о его слабых и сильных сторонах. Причём отчет выдаётся достаточно профессиональной командой по различным параметрам. Основываясь на отчёте, ты можешь, допустим, подтягивать слабые стороны, или наоборот, развивать сильные, чтобы стать ещё сильнее. Помимо этого, даже на уровне простого участия, конкурс даёт доступ к хорошим библиотекам, литература которых доступна участникам. Конкурс создаёт массу возможностей.

- На определённых этапах конкурса участники общаются с наставниками, которые добились определённых успехов. Чем полезны подобные диалоги?

Финал конкурса, да и полуфинал, позволяет тебе услышать людей, которые в жизни это всё проходили. Нам организовывали встречи и мастер-классы с руководителями различных уровней из различных сфер. Там был и космонавт, и паралимпиец, и руководитель аппарата президента, и действующие бизнесмены. У каждого из людей, добившихся успеха, есть своя, личная история побед и поражений, свой «путь на вершину». Люди, которых пригласили на роль наставников, готовы делиться своим опытом с участниками, некоторые из которых только начинают своё восхождение. Как говорится в известной поговорке: «Мудрый учится на ошибках других». Успех не бывает без препятствий, и не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Поэтому было очень познавательно побеседовать с людьми, имеющими свой личный колоссальный опыт.

- Наверное, после конкурса подобного масштаба, появляется множество новых связей, завязываются если не дружеские, то приятельские отношения?

Конкурс даёт тебе множество новых контактов с людьми, с которыми ты можешь общаться. У меня в телефоне сейчас порядка четырёхсот – пятисот контактов, которым я могу написать и пишу, в свою очередь ребята также мне пишут. Например, могу написать: «Ребята у меня такая-то проблема, помогите, кто может помочь», и мне отвечают. Точно также, когда они просят, я вижу, что могу помочь человеку, соответственно пытаюсь это сделать. Это некое сообщество, которое понимает, что у тебя есть к кому обратиться и ты понимаешь, что эти люди – профессионалы. Это здорово.

- Как можете описать свои ощущения от участия в конкурсе?

Ощущения – кайф. Это можно сравнить с забегом, с заплывом на дистанцию, когда команды должны дойти до цели, и зачёт идёт по последнему члену команды. Либо вы друг другу помогаете, идёте туда вместе, либо каждый бежит по-своему, и команда проигрывает в итоге. Это кайф решения поставленных задач. Конкурс, как мне кажется, направлен на умение коммуницировать. Понятно, там есть тесты, которые все проходят. Но в большей степени важно умение договориться с незнакомыми людьми о том, что вы будете делать, и пойти к этой цели.

- На данный момент ведётся приём заявок для участия в новом сезоне конкурса. Какое напутствие Вы могли бы сказать тем управленцам, которые только собираются попробовать свои силы в конкурсе?

Я только одно могу сказать - если не попробуете, не узнаете, что это такое. Лучше решиться и попробовать свои силы. А если сидеть дома и ничего не делать, ничего не поменяется, ни в тебе самом, ни вокруг.

Стоит отметить, что Сергей Дмитриенко принимал участие в первом конкурсе «Лидеры России» и дошёл до полуфинала, во втором вошёл в сотню лучших управленцев России, и планирует принять участие в конкурсе, финал которого состоится в марте-апреле 2020 года. На данный момент открыт приём заявок на участие в третьем сезоне конкурса. Подать заявку можно на сайте «Лидерыроссии.рф» до 27 октября.

Софья Корф