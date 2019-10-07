Это катастрофа: Ущерб российским лесам оценили в 120 млрд рублей

«Темный лес». В последнее время Дальний Восток сотрясла череда громких уголовных дел, в Приморье и Хабаровском крае арестованы чиновники, отвечавшие за порядок в лесной отрасли. Что происходит с лесной отрасли на самом деле, каковы реальные масштабы вырубок и ущерба, почему бездействуют силовые ведомства, почему на самом деле случилось страшное наводнение в Иркутской области и как случилось, что российский лес остался без хозяина, DEITA.RU рассказал член Общественного совета при Минприроды России Александр Фёдоров.

- Александр Вячеславович, каковы масштабы и причины незаконных вырубок леса в России?

- Незаконные рубки уже не просто масштабны. Они ведут к катастрофе. Отрасль криминализована. Главная причина — действующий коррупциогенный лесной кодекс, уничтоживший в 2005 году государственное управление лесом. Правительство уже это признало, Медведев поручил дать предложения по-новому Лесному кодексу. В лесу отсутствует хозяин: переданные полномочия по управлению лесом регионы оказались не в состоянии использовать в интересах населения, а федеральный уровень утратил инструменты контроля и управления.

- Действительно ли проблема наиболее остра на Дальнем Востоке, раз рассматривается отдельный законопроект по регулированию отрасли именно в этом регионе?

- Проблема незаконных рубок системная, она касается не только Дальнего Востока, где уже и рубить-то нечего, но и Сибири, Северо-Запада, да и других лесных регионов России, и одним законопроектом её не решить. Что сегодня в итоге? Жители вынуждены наниматься в «чёрные лесорубы», так как в местах их проживания нет иной работы и у них нет иной возможности прожить. Лесная охрана либо вообще отсутствует ввиду малочисленности штата, либо влачит нищенское существование — зарплаты там порядка 10-15 тысяч рублей, и потому не мотивирована защищать лес. Полиция и прокуратура часто «в деле», таможня заинтересована пропустить очередные грузы за границу, федеральные структуры сообщают, что они тут не причём. Круг замкнулся.

Один из первых звонков – катастрофическое по последствиям наводнение в Иркутской области, когда в результате сильных дождей вода по рельефу, обезлесенному на десятки и сотни километров, без задержки оказалась в реке, утопив множество людей и нанеся огромный ущерб инфраструктуре.

- Что входит в обязанности лесопользователей по сохранению леса, и какие наказания их могут ожидать за их невыполнение?

- У лесопользователей много обязанностей, в том числе вырастить новый лес, взамен срубленного. Но, поскольку лес растёт не один десяток лет, а, как отмечено выше, государственная система управления лесом не работает, то и контролировать эти обязанности по сути некому.

Максимальное административное наказание за приобретение, хранение, перевозку или сбыт незаконной древесины - штраф для граждан в размере пяти тысяч рублей, для должностных лиц — пятидесяти тысяч рублей, для юридических - семисот тысяч рублей. Максимальное уголовное наказание за незаконную вырубку леса — лишение свободы на 7 лет со штрафом 300-500 тысяч рублей.

- Какой ущерб бюджету страны наносят незаконные вырубки в Сибири и на Дальнем Востоке?

- В 2015 году я участвовал в мировом исследовании экологической преступности «Environmental Crime» программы ООН по охране окружающей среды (ЮНЕП). Тогда оценочные расчёты показали ежегодный ущерб порядка 80 млрд рублей. Сегодня, в связи с продолжающимся затуханием лесной отрасти, я поставил бы коэффициент 1,2-1,5 к этой сумме (95-120 млрд рублей). Эта сумма учитывает лишь прямой ущерб лесам, но совершенно не включая экосистемные последствия, связанные с уничтожением мест обитания животных, включая тигров и леопардов, изменением микроклимата на огромных пространствах (сильные ветра, жара и иссушение почвы летом и сильные морозы зимой), защиту и предохранение населённых пунктов от последствий сильных атмосферных осадков и многие другие.

- В связи с чем, на Ваш взгляд, звучат предложения запретить аренду леса иностранным компаниям?

- Отвечу байкой: когда у обезьяны спросили откуда у неё вши, она, не задумываясь, показала на соседку. Иными словами, дело не в национальной принадлежности компаний -лесопользователей, а в неэффективности всей системы государственного управления лесом. А потому — не важно, чья компания ворует лес, если вокруг воруют все.

Отметим, ИА DEITA.RU уже писало о том, что статистика по реальному экспорту российского леса в Китай крайне туманна. Так, Россия рапортует о том, что в КНР вывезли порядка 12 млн кубометров леса. А Китай отчитывается о 36 млн кубометров леса, ввезенных из России. При этом россиян успокаивают тем, что, мол, беспокоиться не о чем, Китай все равно вырубает своего леса в почти в 1,5 раза больше чем Россия, и мол США поставляет леса в КНР больше. Не больше, а скорее дороже. Объемы поставок в Китай в пересчете на денежный эквивалент таковы: США — 7,6 миллиарда долларов; Россия — 4,5 миллиарда долларов; Канада — 4 миллиарда долларов. При этом бизнес РФ еще и снижает цены на отечественную древесину — все хотят заработать.

Напомним, что в последнее время лесная риторика чиновников сводится к тому, что российский лес могут запретить сдавать в аренду иностранцам – такое предложение рассмотрят осенью в Госдуме. Кроме того, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на полях V ВЭФ заявил, что к восстановлению лесов намерены привлечь главного импортера – Китай.

Беседовал Иван Юрьев