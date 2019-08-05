Активированный уголь на самом деле не эффективен при расстройстве желудка, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделал врач Александр Мясникова.

Как пишет РИА ФАН, на сегодняшний день разработана значительное количество более эффективных средств от диареи.

По словам Мясникова, активированный уголь может быть не только неэффективен, но и опасен, потому что неправильно подобранные таблетки сильно ударяют по печени.

Также врач отметил, что не стоит заниматься самолечением, это может причинить вред здоровью.

Ранее прошла информация о том, что существует ряд препаратов, которые показывает алкогольное опьянение и при их употреблении.

Екатерина Брязгунова