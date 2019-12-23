«Это ловушка»: россияне, копившие пенсию, могут никогда ее не увидеть

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пенсионер

Эксперт считает неправильным откладывать выход на пенсию в надежде накопить больше денег, сообщает DEITA.RU.

Экономист Сергей Жаворонков прокомментировал предложение главы ПФР Антона Дроздова откладывать на 10 лет выход на пенсию. Об этом пишет Ura.ru.

Напомним, Дроздов привел в пример рассчеты, по которым 10 лет отложенного выхода на пенсию дают прирост большого числа пенсионных баллов. В результате этого пенсионер может получать порядка 40-50 тысяч рублей.

Экономист считает, что это ловушка. Во-первых, многие по состоянию здоровья не смогут воспользоваться пенсией: не все в нашей стране доживают до 75 лет с хорошим здоровьем. Так что накопленные баллы и деньги просто сгорят, ведь пенсии в России не наследуются.

А, во-вторых, пенсионные баллы для работающих пенсионеров, которые предпочитают не получать от государства деньги – это некий обман. Ведь все эти 10 лет выплаты человеку индексировали бы. Так что перед тем, как отказываться от пенсии экономист рекомендует подумать.

Елена Миронова

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