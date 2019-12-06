Это может случиться с каждым: названа причина страшного пожара

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Серьезный пожар уничтожил коттедж в городе Ипох (Малайзия). Причиной возникновения пожара специалисты назвали неисправное зарядное устройство, сообщает DEITA.RU.
Вечером в среду, 4 декабря, хозяин двухэтажного дома услышал взрыв в спальне и тут же бросился в комнату, к которой уже во всю полыхал адаптер телефона. Мужчина попытался потушить пламя водой, но огонь быстро перекинулся на стену. Тем временем сестра жителя Малайзии вывела престарелую мать на улицу.
Когда прибыли пожарные, дом уже полностью был охвачен пламенем. Также пожар перекинулся на соседние строения. Отмечается, что коттедж, где начался пожар, выгорел дотла, соседние постройки серьезно пострадали.
Расследование причин происшествия продолжается. Основная версия — короткое замыкание в неисправном зарядном устройстве.
Екатерина Брязгунова