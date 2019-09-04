В осенний период депутаты Госдумы планирует рассмотреть и возможно принять некоторые законопроекты, которые поменяют привычный уклад водителей, сообщает DEITA.RU.

Для начала законодатели еще раз рассмотрят законопроект о таксистах, который разрабатывают последние шесть лет. До осени в него были внесены изменения. В частности водители должны будут иметь российские водительские права, не иметь судимости за тяжкое преступление. Также извозом не смогут работать лица, которые были лишены прав в течение последнего года.

Депутаты ЛДПР предлагают штрафовать водителей, которые покинули место ДТП, на 10 тысяч рублей. Здесь необходимо уточнить, что ДТП было без серьезных последствий. Эксперты отмечают, что этот шаг станет для водителей смягчением, однако статья о лишении прав останется.

Министерство финансов внесло очередной пакет поправок к ОСАГО, они предлагают отказаться от расчета в двух обычных коэффициентах и заменить их расчетами по стилю вождения и нарушений ПДД. При этом максимальные и минимальные ставки в законе планируют сохранить. Если законопроект будет принят то водители смогут получать страховку на три года.

Росстандарт подготовил новые стандарты парковочных мест, в связи с этим депутаты будут снова разбираться в габаритах. Нововведения будут касаться стоянок, которые расположены вдоль дорог. При этом сама инициатива законодателям не нравится, они считают, что это породит большое количество мелких ДТП.

Закон для пьяных снова планируют ужесточить. Законопроект от МВД, где предлагалось конфисковать автомобили, пока был, отвергнут законодателями, однако над ним задумался Дмитрий Медведев. Премьер предложил конфисковать автомобили у водителей, которые попали в ДТП в состоянии опьянения.

Депутаты хотят разрешить россиянам оспаривать штрафы через Интернет. Предполагается, что сделать это они смогут с помощью сайта Госуслуги. Также россияне смогут обжаловать административные штрафы.

Частные камеры могут запретить, сразу несколько законопроектов поступило в Госдуму на эту тему, после критики президента. ЛДПР предлагает полностью запретить частные камеры. Также есть вариант, что будет изменена система расчета вознаграждений.

Ее раз парламентарии вернуться к обсуждению вопроса о снижение порога нештрафуемого превышения скорости. Данное предложение поддерживает ГИБДД, однако сами законодатели пока выступают против снижения порога. Для начала они планируют провести проверки дорожных знаков.

Иван Юрьев