Это надолго: ограничения продлят до появления вакцины

До того, как в России появится способ вакцинировать граждан от заболевания коронавирусной инфекцией, на территории страны будут сохраняться некоторые ограничительные меры, сообщает DEITA.RU.

Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, полностью отменить весь спектр карантинных мер можно будет только после того, как большинство населения страны пройдёт через вакцинацию от COVID-19.

В противном случае, при снятии эпидемиологических ограничений в любом момент времени в стране может появиться новая вспышка коронавируса, которая приведёт к необходимости снова вводить карантин.

Таким образом, даже при появлении нисходящего тренда заболеваемости COVID-19 в России ограничительные меры будут отменяться плавно и поэтапно с сохранением возможности вновь усилить карантин в случае необходимости.