«Это наш остров»: японцы высадились на Курилах

Японская туристка возмутилась российскому приветствию на Курилах, сообщает DEITA.RU по материлам Yomiuri.

Как пишет японское издание, японская безвизовая делегация посетила Курильские острова. В составе делегации находилась и 80-летняя Айко Ясуда, которая родилась на Итурупе. Пожилую японку крайне возмутило, что, когда члены группы присутствовали на приветственном мероприятии в местном Доме культуры, российский ведущий обратился к ним со словами: «Мы от всей души приветствуем вас на нашем острове!»

«Я хотела бы, чтобы японцы ездили на острова для того, чтобы видеть их в исторической перспективе», - говорит Якуда-сан, считающая Итуруп своей родиной. Японское издание Yomiuri задается вопросом: «если мы увеличим число японских туристов, посещающих «северные острова», не произойдет ли размывание в сознании японцев уверенности в том, что эта земля являются «суверенной территорией Японии?»

«Насчет турпоездок, очень здравая оказывается идея, не ожидал. Что же касается этой пожилой женщины, понять её переживания можно, я даже посочувствую ей - она и не солдат, не захватчик, а просто пожилой человек жившая когда-то в детстве на этом острове. Её воспоминания о бывшем доме более чем понятны, но это уже не их земля. Так случилось. За это в первую очередь японцам стоит сказать спасибо милитаристской Японии того времени, когда, развязав войну с членом антигитлеровской коалиции, они сами подписали себе приговор. Вступив по требованию союзников в войну с Японией, СССР не захватывал их территорию, он получил их согласно Сан-Францисскому мирному договору. Но главное здесь другое – этих людей, которые реально жили в то время на этих четырёх островах, становится всё меньше и меньше из года в год. России главное не спешить, а просто подождать ещё лет 10-15 и вопрос решится сам собой», -комментируют российские пользователи Сети.

Дмитрий Санников