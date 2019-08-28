Шел человек по улице. Трезв, аккуратен, правил не нарушал, не буянил, в запрещённых акциях не участвовал, документы в порядке, личность установлена, а его задерживают - и в полицию на допрос... «За что?!» - вопрошает он, молодой, лет тридцати, человек из подмосковного города Подольска. Так начинается спектакль по пьесе современного драматурга Дмитрия Данилова, который так и называется – «Человек из Подольска».

И, правда, за что? Тут зритель вполне может напрячься от неприятного ожидания - как знать, что произойдёт дальше, что ждать от полицейских, задержавших невинного, ничего не совершившего человека? А дальше начинается абсурд. Колю, того самого человека из Подольска, начинают пытать вопросами, которых ну никак не ожидаешь от полицейских: «Сколько жителей живёт в Подольске?», «А есть гимн у Подольска?», «Какого цвета дверь в твой подъезд?», «Что ты видишь из окна по пути на работу?».

Полицейские оказываются изощрёнными интеллектуалами, упоминающими Моцарта и рассуждающими о «Черном квадрате» Малевича и музыке 4`33`` Кейджа. Острые вопросы, разучивание специфических «ментовских» танцев для развития мозга - происходящее начинает принимать оборот откровенного абсурда. Для задержанного ситуация, что называется, вываливается за грань любого смысла, логики и понимания.

На сцене Приморского театра молодёжи «Человек из Подольска» поставлен московским режиссёром Талгатом Баталовым. В его театрализации есть своя, выходящая за грань, фишка. Постановка сделана во времяII Тихоокеанского международного фестиваля современной драматургии «Метадрама-2019», в рамках режиссёрских лабораторий, как эскиз. Эскиз - форма сценического действа, в которой заключены идеи будущего спектакля, и режиссерские решения ещё не окончательны. Притом, что на всю работу у Талгата и его команды было всего пять дней! Но за эти пять дней они смогли сделать не просто отличный эскиз, а практически полноценный, феерически сыгранный спектакль. И Театр молодёжи, можно сказать, по многочисленным заявкам зрителей, в сентябре представит публике «Человека из Подольска» на большой театральной сцене вновь.

Допрос человека из Подольска (Иван Синицын) ведут первый полицейский (Игорь Смирнов), второй полицейский (Адисон Салахутдинов) и женщина-полицейский (Валерия Самарина). Тут же находится «обезьянник», в котором сидит такой же, как Коля бедолага, правда, уже достаточно хорошо перевоспитанный. Он, человек из Мытищ (Павел Пьятыров), не впервой в отделении и хорошо знает местные правила.

В результате допроса, который полицейские-интеллектуалы проводят достаточно грубо, выясняется, что человек из Подольска Николай не видит в своей жизни ничего интересного. Работа редактора газеты для него скучна и рутинна, закончил истфак, но к истории равнодушен, жена ушла, потому что считает его лузером, живёт с мамой, встречается с девушкой, которую не любит. Всё вокруг видит тусклым и серым. Вот полицейские и выносят Коле вердикт: «Плохо у вас мозг работает, Николай Степанович. Плохо. Городом родным не интересуетесь, мышление не гибкое. Ничего, будем с вами работать, будем вас развивать».

Весь спектакль состоит из парадоксов. И личность полицейские определяют, оказывается, не по документам, уверяя задержанного, что личность, даже такого недалёкого человека, как он, бесконечно шире его паспорта. И перевоспитанием занимаются никак не по причине нарушений задержанным статей уголовного кодекса. И действуют достаточно дикими методами. Но не согласиться с их выводами, что живёт Коля на автомате, не замечая ничего вокруг, посмотрев постановку, пожалуй, нельзя. Хотя порой кажется, что всё происходящее на сцене – это дикая шутка. Но человек из Мытищ эту мысль опровергает, выкрикивая из «обезьянника»: «Чувак, это реально полиция. Я тоже вначале думал, что я в дурдоме, но это полиция. В этом весь ужас. Ничего, привыкнешь».

Увидеть в этой истории можно разное. Эрудированные интеллектуалы полицейские - не очень привычный образ. И мысль о применяемых в полицейском участке «воспитательных» приёмах может развиваться в различных направлениях. Кто-то увидит в действиях полицейских несомненное благо, этаких героев-вышибал обывателей из серой действительности, а для кого-то всё происходящее станет иллюстрацией, как ни крути, психологического насилия над личностью.

Но в любом случае всё происходящее «бьёт» по зрителю, резким ударом юмора выдергивая из обыденности. Благодаря парадоксальности сюжета и блестящей игре актеров эскиз «Человек из Подольска» встряхивает, заставляет «протереть глаза» и оглядеться вокруг. Зрительный зал Театра молодёжи взрывался хохотом, и, как оказалось, многие задавали себе вопрос: «А какое количество жителей во Владивостоке?». И обещали себе: «Надо выучить, надо выучить, и, кстати, а какого цвета дверь в моём подъезде?!».

Спектакль «Человек из Подольска» - самая нашумевшая постановка 2018 года. Он идёт на сценах многих театров страны. В Приморском театре молодёжи постановка сделана в кратчайший срок – 5 дней, но никак не на скорую руку. Такое возможно только при по-настоящему сложившейся команде, работающей на одном дыхании. У Талгата Баталова и актёров Театра молодёжи, занятых в эскизе, это получилось. Нужно отметить, что в этом есть и заслуга фестиваля «Метадрама-2019», в рамках которого и благодаря которому на сцене Театра молодёжи и появилась эта искрометная, невероятно умная в своём парадоксе постановка.

Ирина Павленко