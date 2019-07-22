Администрация Приморского края отрапортовала о том, что уровень воды в реках Приморья во время действия тайфуна «Данас» не достиг опасного уровня, с удивлением сообщает DEITA.RU.

На заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям заместитель директора краевого учреждения по пожарной безопасности, ГО и ЧС Юрий Паньков отметил, что ситуация после тайфуна в Приморье стабилизируется.

«Подъем воды в реках не достигает опасных уровней, есть незначительные переливы дорог. Значительных разрушений в результате непогоды нет», - приводит слова Юрия Панькова краевая администрация.

Между тем, это с трудом можно соотнести с кадрами, поступающими в редакцию DEITA.RU от очевидцев. Судя по фото и видеоматериалам, в поселке Преображение вода идет прямо по улицам и придомовым участкам, проводится эвакуация жителей. Но, судя по всему, «это не опасно».

Впрочем, краевые власти признают, что больше всего осадков выпало в Лазовском районе – 36 миллиметров, в результате в поселке Преображение оказались подтопленными 35 приусадебных участков, размыты подходы к мостам.

Кстати, о мостах. По словам гендиректора АО «Примавтодор» Алексея Ширшова, в поселке Преображение был предусмотрительно перекопан подход к мосту через реку Соколовка, вода спала и угрозы обрушения сооружения нет.

Этот пассаж удивил местных жителей еще больше. "Они же просто старый мост убрали и сделали временный, а временный такой что полречки с двух сторон засыпали, а реке идти некуда", - изумляются преображенцы.

Дмитрий Санников