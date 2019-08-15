ДВФУ сообщил об увеличение стоимости проживания на острове Русском, информирует DEITA.RU.

«Стоимость за номера в гостиничных корпусах ДВФУ увеличится в среднем на 270-400 рублей в месяц», — такая информация прошла в официальной группе в ВК. Согласно новым расценкам, среднестатистический номер для студента составит не 3600 рублей, а 3960. То есть, стоимость университетского жилья фактически выросла на десять процентов.

Студентам поясняют, что увеличение стоимости не существенное. «Стоимость сопоставима с стаканом капучино с сырниками в кафе Аякс или на полтора студенческих обедов». Остаётся не понятным, как представителям ДВФУ удалось провести подсчёт средств всех студентов. Своим мнением о новых расценках поделились сами студенты:

«Инфляция в нашей стране это естественный процесс и все студенты, учащиеся на платной основе знают, что каждый год стоимость обучения за год увеличивается за счёт индексирования. Со стоимостью общежития была другая ситуация, она не зависела от инфляции, поэтому последние несколько лет студенты платили одинаковую сумму за проживание в кампусе или в городе. Моё отношение к этому нейтральное. Я не особо рад повышению цен за проживание, как и любых цен, в общем. Но я понимаю, что это необходимо и эти дополнительные деньги смогут простимулировать ещё больше улучшений в кампусе и городских общежитий», — рассказал студент Дмитрий Перегон.

«Думаю, я не единственный студент, кого волнует тема, связанная с изменениями своего университета, в том числе изменение цен за проживание общежитий. Скажу сразу: я сугубо негативно отношусь к изменению цен в сторону увеличения. И на это есть ряд причин: Во-первых, не все студенты способны самостоятельно выплатить цену за общежитие, учитывая, что им нужно готовиться к занятиям, парам, зачётам, экзаменам. Поэтому у них не остаётся времени на банальный заработок, а нынешняя стипендия мала, чтобы покрыть всю сумму. Во-вторых, даже если студент попытается одновременно и работать и учиться, то для него это будет в ущерб, в плане стресса или учебы.

В-третьих, университет должен предоставлять возможность спокойно учиться студенту, чтобы студент не акцентировал свое внимание на заработке, ибо не все смогут снова же и работать, и учиться не в ущерб обучению. Я считаю, что цены не должны подниматься, а наоборот опускаться, чтобы у меня и других не возникал дискомфорт в виде недостатка финансов, потому здесь (в ДВФУ) дорогие магазины, неоправданные цены на продукцию и столовая довольно дорогая. А тут ещё цены на общежития подняли... Повышение цен в ДВФУ за общежитие и за другие услуги не приемлемы, и они должны пресекаться государством!» — уверен Михаил Васильченко.

В пресс-службу ДВФУ было отправлено письмо с просьбой пояснить причину поднятия цен.

Никита Вахтин