Ситуации, как известно, в жизни бывают разные. Ранее утро, все торопятся на работу и не желают стоять в пробке. Одно неверное движение и небольшая авария. Полчаса на оформление ДТП: ведь ничего серьезного. Разъехались, а через два дня звонок от следователя, который предлагает приехать и ознакомится с материалами дела по факту получения травм в аварии, сообщает DEITA.RU.

Некоторые водители, наученные горьким опытом, могут посчитать, что это очередной развод от сотрудников ГИБДД, однако это не так. Как пишет паблик «Права на дороге», подобные ситуации бывают часто. Связано это в первую очередь с тем, что все торопятся и на легкую боль, допустим, в колене, пассажир или водитель не обращают внимания. К вечеру боль усиливается, больной идет в травмпункт, где делают снимок, находят трещину в кости или сильный ушиб, и тут главное — задают вопрос, где повредили конечность.

Правдивый ответ о небольшой аварии обязывает медработника передать информацию в правоохранительные органы. И вот, спустя пару дней звонит следователь, а виновник ДТП уже фигурант в лучшем случае административного дела, в худшем — уголовного.

Напомним, за тяжкий вред здоровью, причиненный в аварии, можно сесть в тюрьму на срок до двух лет.

Екатерина Брязгунова