Что лучше не брать с собой в машину летом, рассказывает DEITA.RU.

Основное правило для летнего сезона - следить за температурным режимом. Это касается всего. Как температуры двигателя, который на летней жаре то и дело норовит перегреться, так и вещей, оставленных в салоне.

Вещи, которые лежат в машине летом подвергаются как прямым солнечным лучам, так и окружающей температуре воздуха в салоне. Оставленные по запарке очки или любой другой предмет, который может сфокусировать солнечные лучи, теоретически, а иногда и практически может послужить источником возгорания.

Поэтому летом крайне не желательно перевозить воспламеняющиеся вещества на "торпеде" либо в любой другом месте, куда с лёгкостью могут достать солнечные лучи.

Но температура также является опасностью. Если, например, у вас в багажнике лежит канистра с бензином, то топливо легко может давать пары, которые в свою очередь легко воспламеняемы.

Поэтому лучше оставить всё горючее в бензобаке, а в салон и багажник не брать ничего, что может легко загореться.

Дмитрий Шевченко