Россиянка обратилась к главе РФ Владимиру Путину с просьбой помочь ей и детям вернуться на родину из Италии, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА ФАН.

Женщина призналась, что остаться с мужем невыносимо для нее, поскольку он начал ее бить.

Несколько лет, с 2011 года она живет за рубежом, в итальянской провинции Калабрия. Только сыграв свадьбу она узнала, что муж был раньше военным, и что у него имеется тяжелая форма психоза. Мужчина стал бить ее после того, как она родила второго ребенка.

Женщина обращается к президенту России с просьбой обратить внимание на нее и других, попавших в подобную ситуацию. Дело в том, что рождающиеся за рубежом дети остаются с отцом, если только он не подпишет соответствующую бумагу. А в данной ситуации оставить с отцом ребенка означает оставить его в ситуации, где ему угрожает опасность.

Анастасия Туркова