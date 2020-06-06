«Это новый Чернобыль»: экологи выступают против ТОР в Приморье

Борцы за чистоту природы опубликовали на Youtube ролик с музыкальной композицией, в которой они выражают несогласие с политикой властей. Ролик появился 5 июня, в международный день экологии. Активные граждане взяли за основной лейтмотив произведения историю со строительством завода минеральных удобрений возле города Находка.

Под возведение промышленного гиганта была вырублена целая сопка в окрестностях поселка Врангель.

Кроме того, люди снова подняли вопрос об угольной пыли, которая уже много лет отравляет жизнь десяткам тысяч горожан. В ролике показана нарезка кадров с черной сажей в квартирах, грязным снегом и унылыми пейзажами промзон.

«Углем замарали всех жителей, пенсионеров и детей», - поется в песне. Вокалистка сетует на малые размеры города и на то, что стройка видна из каждого окна. «Сколько можно нас травить?» - задает риторический вопрос автор текста композиции.

Находку называют «новым Чернобылем», утверждают, что загрязнения по масштабу - это «три Хиросимы». Хотя, в данном случае это скорее метафора для пущей выразительности. Экологические активисты предупреждают, что молчать они не будут.

В тексте также утверждается, что чиновникам на город наплевать. Все, что им нужно - это деньги отмывать.

Досталось от авторов песни и китайцам, которые станут инвесторами завода удобрений и, очевидно, будут иметь с этого экономическую выгоду. Активисты не рады «китайским подрядам», которые придут в Приморье и безжалостно эксплуатируют природу края в своих интересах. Наконец, главный объект критики - это соглашения о ТОРах.

Неравнодушные граждане уверены, что на территориях опережающего развития появятся новые промышленные предприятия. Но что хорошо экономике - то зло экологии. «Закон о ТОРах хуже, чем снаряды», - поют экологические активисты.

Между тем, разговоры о столь нелюбимом горожанами заводе удобрений идут каждый ВЭФ, и каждый год подписываются разные соглашения - но вопрос решается очень медленно. Именно этот проект институт Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития считает главным локомотивом развития Приморья, наряду с игорной зоной и портом «Вера». В 2020 году проект наконец сдвинулся с мертвой точки волей экс-премьера Медведева. Он подписал постановление о стройке завода стоимостью более 6 миллиардов долларов на территории ТОР «Нефтехимический».

Завод будет производить метанол и аммиак для удобрений, текстиля, взрывчатки и косметики. Спектр их применения чрезвычайно широк. Потенциальные покупатели - вся Азия, Индия и Латинская Америка. Таким образом, с точки зрения экономики проект выгодный. А вот экологией придется пожертвовать - и простых людей слушать особо не станут.

Но пока есть прецеденты - есть и надежда. Так, в конце мая общественности удалось отбить у коммерсантов-депутатов памятник природы «Лиман реки Раздольная».

Бизнесмены, что рассчитывали поменять границы памятника «под шумок», вынуждены были отступить перед возмутившимися. Ученые, экологи и юристы через СМИ подняли резонанс, и в итоге в мае 2020 года заявитель отказался от варварских намерений.

Но масштабы, конечно, разнятся. Сможет ли горстка экоактивистов Находки противостоять огромной экономической машине с колоссальными возможностями - покажет время.