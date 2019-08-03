Что камеру заклеивать, что телевизор полотенцем накрывать – это паранойя, сообщает DEITA.RU слова интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева со ссылкой на «URA.RU».

Мариничев предложил гражданам, заодно, перепрятать пылесосы в кладовку, если они анализируют изображение. И телевизор полотенцем накрыть, чтобы наверняка себя обезопасить.

Эксперт уверен, что проблема больше надуманная, и беспокоиться гражданам не о чем. Совет Роскачества о заклеивании диктофонов и камер на ноутбуках и телефонах во избежание утечки личных данных не слишком разумен.

Анастасия Туркова