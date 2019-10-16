«Это полный контроль над жизнью каждого»: эксперт об инициативе Путина

Электронные паспорта могут начать выдавать россиянам уже с 1 марта следующего года, сообщает DEITA.RU.



Минкомсвязи предложило начать эксперимент в этот день. Об этом говорится в соответствующем проекте указа Владимира Путина. Правила, пока только на территории Москвы. Электронный паспорт будет оснащен чипом, и им можно будет управлять с помощью мобильного приложения.

Минкомсвязи планирует с 1 марта ввести в строй приложение. Люди будут его устанавливать, а уже с 1 июля начнут действовать сами паспорта, синхронизированные с приложением на мобильном устройстве. Работа по подготовке начнется у же с декабря текущего года.

В этот период планируется разработать проектную документацию и соглашение между МВД и управлением МФЦ. Специалисты определят сферы, где такой документ можно будет применить в первое время.

Напомним, премьер Дмитрий Медведев пообещал переход россиян на электронные паспорта с 2024 года. Однако Медведев не исключил, что-то может произойти и раньше в случае, если не возникнет дополнительных сложностей.

При этом никакого строго закона для россиян не будет. Те, кто не желает менять традиционные бумажные документы на электронные, продолжат пользоваться всеми привилегиями наличия российского паспорта.

На чип паспорта запишут номера СНИЛС, ИНН, водительских прав. Также внедрят не одну, а несколько фотокарточек хозяина. Это будет обычное фото, скан лица и радужная оболочка глаза.

Люди автоматически получат код доступа к порталу госуслуг и правовой информации. Внешне он будет похож на водительские права, но функционал его будет значительно шире.

Эксперты пока противоречиво смотрят на такую перспективу. С одной стороны, конечно, это позволит забыть об очередях, оформлять все необходимые процедуры в одни клик, и существенно упростит жизнь россиян, сэкономив уйму времени.

С другой стороны, государство получит полный контроль над жизнью гражданина, и «неугодных» вычислить будет - раз плюнуть. Поделать такой паспорт практически невозможно, ибо в нем содержится исчерпывающий перечень личных данных.

Василий Кучин