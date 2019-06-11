Россияне требует вернуть нефть и газ под контроль государства, как это было при советской власти. Пока требуют только на просторах интернета, уточняет DEITA.RU.

Ранее прошла информация о том, что руководитель Роснефти» Игорь Сечин призвал правительство перестать сдерживать цены на автомобильное топливо и как ни странно, власти согласились с его доводами. В свою очередь вице-премьер Дмитрий Козак на Петербургском международном форуме заявил, что с 1 июля цены сдерживать на бензин в России уже не будут.

В связи с этим россияне ожидают резкий скачок цен на автомобильное топливо уже через три недели. По этому поводу граждане активно высказываются в интернете. «Пора вернуть нефтяную, газовую и всю добывающую промышленность под контроль государства! Тогда и бюджет будет полный, и пенсионный возраст не надо поднимать. Иначе аппетиты буржуев ничем не обуздать», «Нефть, газ, воду, алкогольное производство вернуть государству и все будет в шоколаде», «Нужно срочно национализировать все нефтяные и газовые месторождения и промышленность иначе будет гражданская война. Несколько миллионов населения за чертой бедности. С 1 июля цены на бензин повысят, и пойдёт их безудержный рост, а это пороховая бочка!» — называют россияне самое простое, по их мнению, решение проблем.

Здесь стоит отметить, что некоторые не согласны с такой позицией и требуют устроить байкот. «Нужно устроить байкот. Хотя бы неделю не заправляться. Не пользоваться авто. Какие убытки понесут они», — пишут они. Нашлись и те, кто вспомнил свои права: «А ничего что ресурсы как это говориться в конституции принадлежат народу». Добавим ради справедливости, согласно комментарию девятой статье российской конституции, добытые полезные ископаемые, в частности нефть, при наличии соответствующей лицензии могут находиться не только в государственной собственности, но и частной.

Разговоры разговорами, а некоторые автолюбители отмечают, что «бензин уже начал дорожать» на автозаправочных станциях Дальнего Востока. «В Якутске и так бензин 56 рублей», — добавляют жители Республики Саха.

Екатерина Брязгунова