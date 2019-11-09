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Это приложение на Android надо срочно удалить
40 миллионов телефонов могут быть заражены из-за опасного и
популярного приложения, сообщает DEITA.RU.
Владельцы телефонов на Android снова в опасности: специалисты обнаружили опасность в одном из популярных приложений - ai.type. Оно призвано заменить стандартную клавиатуру на дизайнерскую.
Как пишет «Российская газета», приложение содержит в себе рекламный кликер. Это значит, что пока пользователь ничего не подозревал, приложение в фоновом режиме загружало рекламные баннеры и переходило по ним, зарабатывая деньги. Из-за такого поведения программы мог быстро расходоваться интернет-трафик и деньги владельца гаджета.
Кроме того, при установке программа требовала доступ к персональным данным, а позже сливала их в Сеть. В 2017 году стало известно о сливе данных 30 млн пользователей, однако спустя два года клиентов стало только больше.
Елена Миронова