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19 Август 2019, 19:45

Это приложение на Android надо срочно удалить

телефон

40 миллионов телефонов могут быть заражены из-за опасного и популярного приложения, сообщает DEITA.RU.

Владельцы телефонов на Android снова в опасности: специалисты обнаружили опасность в одном из популярных приложений - ai.type. Оно призвано заменить стандартную клавиатуру на дизайнерскую.

Как пишет «Российская газета», приложение содержит в себе рекламный кликер. Это значит, что пока пользователь ничего не подозревал, приложение в фоновом режиме загружало рекламные баннеры и переходило по ним, зарабатывая деньги. Из-за такого поведения программы мог быстро расходоваться интернет-трафик и деньги владельца гаджета.

Кроме того, при установке программа требовала доступ к персональным данным, а позже сливала их в Сеть. В 2017 году стало известно о сливе данных 30 млн пользователей, однако спустя два года клиентов стало только больше.

Елена Миронова

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