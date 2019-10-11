«Это просто беспредел»: Мэр Владивостока пошел против Путина

Олег Гуменюк намерен снести жилой квартал во Владивостоке, жители которого оформили свои дома в рамках закона о «Дачной амнистии», подписанного президентом Путиным. Видимо, земля понадобилась под коммерческую застройку, сообщает DEITA.RU.



Жители жилого квартала по улице Березовая во Владивостоке получили уведомления от мэрии о том, что их законно оформленные дома будут признаны незаконными постройками и подлежат сносу. За счет жильцов. Управление градостроительства и архитектуры ссылается на измененные правила землепользования и застройки от 28.03.2018, которыми в этом районе установлена зона ОД-2 – для делового, общественного и коммерческого назначения. Тогда как люди живут здесь несколько десятков лет и абсолютно законно.

«Наши дома стоят здесь 40 лет. Все законно, собственные дома оформлены в рамках дачной амнистии, объявленной еще 13 лет назад и продленной Госдумой в этом году. У нас зарегистрировано право собственности, с видом разрешенного использования «для дальнейшей эксплуатации жилого дома». Как это мы вне закона, как так - снести?! Мэр решил, что может отменить закон и указ президента?!» - возмущаются жители.

«Ну, конечно, в городе же нечем больше заняться – у нас на Чуркине на каждом углу старые бараки, сгоревшие остовы, их сносить не надо, давайте жилые дома лучше снесем! Трутнев сказал ему ларьки и палатки незаконные снести, а он за жилые дома взялся»

«Ну ясно, значит этот кусок земли ему под что-то понадобился, под коммерческую застройку – ясно, кому-то участок пообещали, видимо. А что, земля дорогая, с видом на бухту Золотой Рог. Передали мэрии земельные полномочия, и теперь жди беспредела. Точно 90-е возвращаются»

«Может, чувствуют, что деньки сочтены, и хотят урвать напоследок»

«Какая хитрая схема – изменили ПЗЗ, и жизнь половины города пошла под откос. Лучше б с точечной застройкой так усердно боролись, нет же, тут разводят руками: ничего поделать не можем. Зато когда им под что-то земля нужна, так сразу двойные стандарты. Как говорится, в России закон, что дышло, куда повернешь, туда и вышло».

Такие мнения высказывают опрошенные DEITA.RU владивостокцы.

На возражения по поводу законности частного сектора мэрия пишет, что может требовать сноса, даже не имея права собственности и иных прав на земельный участок.

Взволнованные жители пишут письма губернатору и полпреду Юрию Трутневу. И готовы дойти до президента.

DEITA.RU предлагает всем, кто столкнулся с земельным и иным беспределом, присылать свои истории на редакционный WhatsApp +7 924 245-36-70.

Михаил Светлов











