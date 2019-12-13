«Это просто нереально»: ГИБДД готовит ряд изменений для водителей

Целый пакет поправок коснется сдачи на права и движения автомобилей в крупных городах, сообщает DEITA.RU.



В конце 2019 года руководство ГИБДД России объявило о том, что намерено изменить правила сдачи экзамена на получение водительского удостоверения. В списке новшеств, которые хотят внедрить уже в 2020 году, – отмена экзамена на автодроме, отмена балльной системы в городе и усложнение теории.

Как пишет РБК, есть среди предложений ГИБДД по усложнению экзамена и еще один пункт. Ранее его не сильно афишировали. Так, некоторые студенты автошкол нанимают вместо себя профессионалов, которые приходят на экзамен и сдают его. Чтобы исключить возможность такой подмены, каждого кандидата в водители в момент сдачи экзамена будут фотографировать. Права аннулируют, если фотографии на документе не совпадут с теми, что были сделаны во время экзамена. Речи о штрафе или ином наказании пока не идет.

Еще одно предложение от ГИБДД – развивать общественный транспорт и пересаживать на него водителей. Причина такого решения – в невозможности бесконечно расширять дороги в городах. Опыт Москвы показывает, что пересадить водителей на автобусы, метро и трамваи вполне реально.

Елена Миронова