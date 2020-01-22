«Это серьезно»: на российской границе с Китаем измеряют температуру

В Приморье пограничники и Роспотребнадзор взяли под контроль ситуацию по неизвестному вирусу, угрожающему прорваться из Китая в Россию. В краевых пункатх пропуска через границу с КНР досматривают и проверяют прибывающих граждан на признаки инфекции, сообщает DEITA.RU со ссылкой на официальную информацию, опубликованную на сайте приморского управления Роспотребнадзора.

Так, за прошедшие две декады января специалисты на погранпунктах, при помощи приборов дистанционного измерения температуры тела, проверили почти 87 000 человек. Речь идёт о приезжающих из неблагополучных – по части инфекционных заболеваний – стран. К ним, на данный момент, относится и КНР. Ранее агентство уже сообщало о том, что коронавирус неизвестного происхождения поразил уже 300 человек из Китая, и смог вырваться в Таиланд, Японию и Республику Корея. Угроза глобальной пандемии всерьез обсуждается даже в ВОЗ, а российский Минздрав начал подготовку к созданию работающей вакцины.

В настоящий момент среди всех, кого смогли проверить пограничники и эпидемиологи, не обнаружено ни одного человека с явными или скрытыми признаками болезни. Также нет никакой информации о случаях, когда российские туристы болели пневмонией (именно такие симптомы вызывает нашумевший патоген) непосредственно во время или после пребывания в провинции Хубэй. Стоит напомнить, что в данном китайском регионе расположен один из «очагов» коронавируса – город Ухань, самый густонаселённый город КНР.

Работа Роспотребнадзора не заканчивается пограничными пунктами пропуска Приморья: в медучреждениях опрашиваются пациенты, имеющие признаки гриппа и простуды, на предмет того, посещали ли они Китай, в частности – вышеупомянутые город или провинцию. Информацию также довели до Агентства по туризму региона, и до всех операторов и агентов по заграничному отдыху. На данное время прямые рейсы до города Ухань через пункты пропуска в Приморье не осуществляются.

Ведомство обращает особое внимание граждан на необходимость быть внимательными. Особенно при наличии симптомов инфекции, таких как: сухой кашель, отек слизистой носа, температуру, утомление, одышку. При появлении этих симптомов(в случае, если вы не больше 2-х недель назад прибыли из Китая) следует сразу вызывать врача на дом.

Евгений Черемухин