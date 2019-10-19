Это спасет жизнь: как остановить машину, если водителю стало плохо

Самый очевидный ответ может привести к ДТП с летальным исходом, сообщает DEITA.RU.



В голливудских фильмах часто показывают, как водитель, какой-нибудь Джеймс Бонд, внезапно отключился за рулем. Но что в этот момент делать пассажиру, мало кто знает. Журнал «За рулем» дал советы, которые могут спасти жизни.

Прежде всего, всегда изучайте авто, в которое садитесь. Просто смотрите: где ключ зажигания и есть ли он вообще, где ручник, какая коробка передач. И вот в самом ответственном моменте вам надо будет знать эти детали.

Авторы приводят два варианта действий, но начало у всех одинаковое – включите аварийку (кнопка с красным треугольником). Это даст знать другим водителям, что у вас что-то не так – они будут держаться подальше.

Старая машина на механике

Прежде всего, ищите ключ. Как правило, он справа от руля, но на советских машинах может быть и слева. Важно повернуть ключ, но не до конца. Так машина начнет сама тормозить двигателем. Ей можно помочь, аккуратно поднимая ручник – плавно и не сильно, иначе рискуете оказаться в заносе.

Далее нужно осторожно подруливать в сторону обочины или сугроба, если повезет.

Новая машина

Если вы оказались в современном автомобиле, напичканном электроникой, да еще и на автоматической коробке, последовательность действий следующая. Надо посмотреть, давит ли водитель на газ – это самая правая педаль. Если да, хватайтесь за ручку переключения передач, ищите на ней кнопку и переводите с D на N, на нейтралке в таком случае можно будет со временем остановиться. Если на газ никто не давит, автомат лучше не трогать.

Если вам повезло, и ручник в машине обычный, аккуратно подтормаживайте им. Не дергайте резко, а действуйте плавно. Также старайтесь свернуть к обочине, а во время движения аккуратно поворачивайте руль вправо-влево: так остановка произойдет быстрее.

Ни в коем случае нельзя: пытаться сразу дернуть ручник – вы просто окажетесь в заносе, из которого без доступа к педалям вы целым не выйдете.

Не стоит тормозить о бордюр – рискуете перевернуться на крышу.

Елена Миронова