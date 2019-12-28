«Это справедливо»: Пенсии хотят увеличить таким семьям

В Государственную Думу депутаты Тамбовской области внесли законопроект, по которому они хотят увеличить доплаты к пенсиям для многодетных семей, потерявших кормильца, сообщает DEITA.RU.



Как отмечают авторы законопроекта, если семье оказывается социальная помощь, то размер социальной доплаты к пенсии уменьшается на сумму предоставленных многодетной семье мер социальной поддержки.

В связи с этим они предлагают рассмотреть законопроект, который предусматривает исключение суммы предоставленных многодетным семьям мер социальной поддержки из общей суммы материального обеспечения члена многодетной семьи, получающего пенсию по потере кормильца или пенсию по инвалидности, в целях сохранения размера социальной доплаты.

На исполнение этого закона потребуется порядка 900 млн. рублей. Отметим, что поправки планируется ввести в федеральный закон «О государственной социальной помощи».

Иван Юрьев