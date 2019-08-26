На Сахалине и Курилах планируют на треть сократить транспортный налог, с такой инициативой выступил врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко, сообщает DEITA.RU.



Транспортный налог на все легковые автомобили планируется понизить на 30%. Данная инициатива уже внесена в Сахалинскую областную думу для рассмотрения. Автолюбители за рулём транспортных средств мощностью 150 лошадиных сил будут выплачивать налог на 1510 рублей меньше, чем ранее, владельцы более мощных автомобилей – 200 л.с., сэкономят 2000 рублей. По словам главы региона, нефтедобывающий край вправе иметь пониженный налог на транспорт.

– У большинства островитян есть автомобили, и такое нововведение поможет сэкономить семейный бюджет. Я считаю, что это справедливо – у жителей нефтедобывающего региона должны быть привилегии от использования природных богатств, – заявил Валерий Лимаренко.

Но это не единственная хорошая новость для сахалинских автолюбителей. Такая законодательная инициатива стала возможна благодаря тому, что глава региона добился перевода главной островной трассы «Южно-Сахалинск – Оха» в федеральное подчинение. Этот вопрос Валерий Лимаренко поднимал на рабочих встречах с президентом и премьер-министром. В Министерстве транспорта России инициативу одобрили, в планах «передать» автотрассу уже в 2020 году. На ближайшие два года – 2021 и 2022 – из бюджета Российской Федерации будет выделено более 13 млрд рублей на содержание и капитальный ремонт важной автомагистрали. Чтобы полностью завершить реконструкцию трассы, потребуется 28 млрд рублей.

За счёт передачи одной из основных автомагистралей в федеральное ведомство, появится финансовая возможность вплотную заняться другими дорогами, которые уже активно ремонтируются в регионе. В первую очередь, речь идет об улицах в городах и селах, по которым каждый день передвигаются люди. Также с этой целью в начале года дорожный фонд Сахалинской области был увеличен на 60% и достиг рекордного значения – 17 млрд рублей.

Эксперты уже отмечают, что благодаря комплексному подходу властей на Сахалине и Курилах наблюдается качественное преобразование транспортной инфраструктуры.

Софья Корф