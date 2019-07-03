Дальневосточное управление Российских железных дорог отказалось комментировать перевозку емкостей «для» или «с» ядерным топливом с маркировкой Республики Корея через Приморье, сославшись на некую тайну, сообщает DEITA.RU.



После обнаружения очевидцами в Приморье железнодорожных составов с цистернами, промаркированными, как ядерное топливо редакция агентства направила официальный запрос в ДВЖД с просьбой подтвердить и прокомментировать этот факт. В частности, DEITA.RU интересовало, откуда и куда следовал данный груз, каков конечный пункт его прибытия в Приморье, является ли данный груз радиоактивным, почему значки радиации на цистернах были старательно заклеены, какой общий объем перевозимого составом ядерного топлива, и как часто по дальневосточной железной дороге перевозят ядерные грузы.





На все эти вопросы агентство получило один ответ: «Данная информация не может быть предоставлена, так как информация из перевозочных документов о характере и объеме груза, направлении перевозки содержит сведения, составляющие охраняемую законом тайну».

В официальном ответе ДВЖД ссылаются на статью 40 закона о СМИ, в соответствии с которой «отказ в предоставлении запрашиваемой информации возможен, только если она содержит сведения, составляющие государственную, коммерческую или иную специально охраняемую законом тайну». Однако какой тайной охраняется данный состав, журналистам так и не разъяснили. Если это гостайна, то почему состав с вполне идентифицируемым грузом раскатывает в местах, где его могут сфотографировать все, кому не лень, а потом завалить этими фотографиями социальные сети? Напомним, к «тайным» для государства относятся сведения из военной области, сведения из области науки и техники, внешней политики и экономики, распространение которых угрожает безопасности и обороноспособности страны.

Между тем, в структуре ОАО «РЖД» отметили, что Дальневосточной железной дорогой обеспечивается необходимый уровень безопасности как для железнодорожников, так и для пассажиров и жителей близлежащих населенных пунктов.

Но если это коммерческая тайна ОАО "РЖД" или кого-то из контрагентов компании, то тут можно вспомнить и федеральный закон о коммерческой тайне (98 ФЗ), пункт 4 статьи 5 которого гласит, что коммерческую тайну не могут составлять сведения «о загрязнении окружающей среды, состоянии противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологической и радиационной обстановке, безопасности пищевых продуктов и других факторах, оказывающих негативное воздействие на обеспечение безопасного функционирования производственных объектов, безопасности каждого гражданина и безопасности населения в целом».

А судя по взволнованным постам в приморских соцсетях, именно «радиационная обстановка» и беспокоит пользователей, и такой ответ их вряд ли успокоит. В памяти многих еще свеж скандал вокруг "ядерного могильника" и возможного хранения японских ядерных отходов в Приморье.

Напомним, грузовой состав с цистернами, с маркировкой «ядерное топливо» из Республики Корея, был замечен в субботу, 29 июня, на ж/д станции в Шкотовском районе Приморского края – недалеко от ЗАТО Фокино, где строится Центр кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов, прозванный в народе «ядерным могильником».

DEITA.RU выяснило, что отправитель данного груза - южнокорейская компания KEPKO заключила договор с внешнеторговой компанией госкорпорации «Росатом» - ОАО «Техснабэкспорт» на поставку российского обогащенного урана для изготовления ядерного топлива. И, кстати, тайны из этого никто не делал, наоборот все преподносилось, как большой прорыв в двусторонних торгово-экономических отношениях.

Но откуда корейское ядерное топливо могло взяться в Приморье? На этот вопрос агентство также нашло ответы. С одной стороны, законодательство РФ не позволяет ввозить на территорию страны отходы из других стран. Только это не касается отработанного ядерного топлива российского происхождения. Какое именно содержится в обнаруженных цистернах, уточнить не удалось. А с другой стороны, вполне вероятно, что груз вообще не предназначался России – Республика Корея активно участвует в проектах по строительству атомных станций за рубежом, например, в Голландии и Турции. Так что все это могут быть голландцы с их тайнами.

Светлана Алеутская