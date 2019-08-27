Штормовое предупреждение об опасном погодном явлении объявлено в Приморском крае, сообщает DEITA.RU по материалам Примгидромета.

Как сообщают приморские синоптики днем 27 августа в городе Владивостоке ожидается очень сильный дождь с количеством 50 мм и более за 12 часов

Днем 27 августа, ночью и днем 28 августа в южной половине и на северо-западе края ожидаются сильные (15-49 мм за 12 часов и менее), местами очень сильные дожди с количеством 50 мм и более за 12 часов и менее.

По прогнозу синоптиков, в Приморье сохранится период повышенной водности и переувлажнения бассейнов рек. Дополнительные дожди будут способствовать увеличению стока и подъемам уровня воды в реках. При значительной интенсивности осадков на отдельных участках рек возможны резкие подъемы уровня воды на 0,3-0,8м, с увеличением продолжительности высокого стояния уровня воды и затоплением пойм рек, подтоплением пониженных хозяйственных объектов.

Во Владивостоке утром 27 августа наблюдаются значительные подтопления участков дорог. По информации ГИБДД, зарегистрировано скопление воды на территории трамвайного парка (улица Борисенко, 44), на улице Окатовая в направлении Центра, на участке дороги около стадиона «Динамо», кинотеатра «Океан». Подтоплена трасса на площади Луговая, автодороги вдоль улицы Спортивная, стадиона Строитель. Отмечено скопление воды в районе станции Седанка, на Маковского. Несколько подтоплений зафиксировано на улице Авроровская.

Дмитрий Санников