В среду, 26 июня, в Приморье стартовало открытие легендарного магазина «Леруа Мерлен», относящегося к крупной международного сети гипермаркетов, сообщает DEITA.RU.

Многие жители дальневосточной столицы решили посетить торжественное открытие огромного торгового павильона. При этом желающих войти в магазин первыми оказалось такое количество, что парковка внушительных размеров не смогла вместить всех. Люди, покинувшие свои машины, потоком устремились в магазине, создав при этом очередь, более напоминающую столпотворение. Шокирующее видео, подтверждающее, что жители Приморья действительно ждали открытие магазина, опубликовано в паблике blog_vladivostok.

Видео вызвало бурное обсуждение в Сети. «Один вопрос: почему все эти люди не на работе? Откуда они время находят в будние дни ещё по магазинам таскаться», «Такое впечатление, что там в первый день все бесплатно раздают. Странно, почему драки и матов в очереди нет..., а списки были с ночи, кто первый заходить будет?», «Вообще, не понимаю такого адского ажиотажа в магазин. В эпоху рынка и изобилия...», «Считаю, что это уже болезнь. Здравый человек не пойдёт целенаправленно толкаться в очереди. Слава богу, в неголодное время живём», — уверяют комментаторы.

Екатерина Брязгунова