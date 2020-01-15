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«Это вам не канцелярия»: Путин даст россиянам лекарства
Владимир Путин рассказал о том, как в 2020 году страна будет
решать проблемы с поступлением лекарств регионы, сообщает DEITA.RU.
Путин обещает запустить в работу единый сквозной реестр получателей лекарств в регионах. Бесплатно или по специальной квоте - неважно, все нуждающиеся граждане будут находиться на контроле.
Глава государства сравнил провалы в работе по поставкам лекарств с канцелярией. Якобы, некоторые чиновники попросту не видят принципиальной разницы - что куда и когда поставлять.
Также он напомнил про закон, разрешающий в отдельных случаях ввоз в Россию препаратов, которые пока что не имеют специального разрешения к обороту. Путин особо строго наказал наладить эту работу, чтобы родители больных детей не оказывались в безвыходной ситуации.
Президент уделил внимание качеству лекарств и пообещал новый уровень контроля как на производстве, так и в реализации лекарств в аптеках.
Президент в целях поддержки врачей анонсировал и создание новой системы фиксированных выплат и стимулирующих надбавок для врачей, чтобы их работа была достойной и высокооплачиваемой.
Василий Кучин