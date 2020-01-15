telegr wh call

Новости

Жильё на материнский капитал можно будет строить и на садовом участке

16 Январь 2020, 13:30

Сторис Мишустина: пас от Путина

16 Январь 2020, 13:15

Официально: пневмония из Китая угрожает россиянам

16 Январь 2020, 13:00

Военная техника замечена в Приморье после отставки Медведева

16 Январь 2020, 12:45

Во Владивостоке энергетики встретились с полуфиналистами конкурса «Лидеры России»

16 Январь 2020, 12:31

«Аэрофлот» создает авиаперевозчика для Дальнего Востока

16 Январь 2020, 12:30

«Звезда» прокомментировала строительство площадки для ядерных материалов

16 Январь 2020, 12:15

«Для людей бензина нет» - приморцы говорят о топливном кризисе

16 Январь 2020, 12:07

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

«Это вам не канцелярия»: Путин даст россиянам лекарства

Лекарства

Владимир Путин рассказал о том, как в 2020 году страна будет решать проблемы с поступлением лекарств регионы, сообщает DEITA.RU.

Путин обещает запустить в работу единый сквозной реестр получателей лекарств в регионах. Бесплатно или по специальной квоте - неважно, все нуждающиеся граждане будут находиться на контроле. 

Глава государства сравнил провалы в работе по поставкам лекарств с канцелярией. Якобы, некоторые чиновники попросту не видят принципиальной разницы - что куда и когда поставлять.

Также он напомнил про закон, разрешающий в отдельных случаях ввоз в Россию препаратов, которые пока что не имеют специального разрешения к обороту. Путин особо строго наказал наладить эту работу, чтобы родители больных детей не оказывались в безвыходной ситуации.

Президент уделил внимание качеству лекарств и пообещал новый уровень контроля как на производстве, так и в реализации лекарств в аптеках.

Президент в целях поддержки врачей анонсировал и создание новой системы фиксированных выплат и стимулирующих надбавок для врачей, чтобы их работа была достойной и высокооплачиваемой.

Василий Кучин

Читайте также:

Путин заплатит по пять тысяч классным руководителям

Путин поручил выдавать материнский капитал при рождении первенца

«Вы чего, нельзя так работать!»: чиновники разгневали Путина

Популярное

Бескровная революция: Путин кардинально меняет структуру управления страной

Правительство Медведева уходит в отставку

«Мужик с колбасой» возмутил жительницу Владивостока

«Приус пытался уйти» - полицейских подозревают в ДТП
Loading...
Загрузка...
Загрузка...