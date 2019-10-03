«Это ваша работа»: Трутнев отругал мэра и ГАИ за дороги столицы

Полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заставил мэрию Владивостока и Госавтоинспекцию в кратчайшие сроки совместно решить проблемы городских дорог. Об этом сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

По словам вице-премьера, несмотря на завершающийся сезон ремонтно-восстановительных работ и использованные в полном объеме федеральные деньги, на большинстве проезжих частей Владивостока по-прежнему творится бардак - работы проведены лишь на двадцать процентов.

В ответ на оправдания мэра столицы Олега Гуменюка, что поставленные задачи не были выполнены в срок из-за дождей и недобросовестных подрядных дорожных рабочих, Трутнев напомнил, что работа главы города заключается как раз в обеспечении подобных работ, ведь федеральные средства на дороги были выделены под личную мэрскую ответственность.

«Это ваша работа. По уму надо выработать единую позицию с ГИБДД в соответствии с интересами приморцев, вынести ее на публичное обсуждение и работать вместе», - передает ответ полпреда президента его пресс-служба.

Глава приморской Госавтоинспекции Олег Зубакин заявил, что самыми проблемными во Владивостоке на сегодняшний день являются участки дорог на улицах Русская, Луговая, Алеутская, а также на Океанском проспекте и Некрасовском путепроводе.

Также Юрий Трутнев намекнул на не бесконечные денежные запасы бюджета, чтобы производить дорожные работы во Владивостоке в таких темпах, но предположил, что ситуацию еще можно изменить в лучшую сторону.

Напомним, что в текущем году Владивосток получил почти один миллиард и восемьсот миллионов рублей на проведение реконструкции всех значительных городских магистралей.

Екатерина Цой