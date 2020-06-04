Это всё грызуны: пропажу 2700 вагонов зерна из Госрезерва списали на мышей

В фонде Государственного резерва Украины был проведен масштабный аудит, в результате которого была выявлена колоссальная недостача зерна, сообщает ИА DEITA.RU.

Как рассказал в Facebook советник главы МВД Украины Михаил Апостол, виновными в пропаже признали мышей. «Почти 2 700 вагонов зерна, которые должны бы находиться на хранении в Госрезерве, съели мыши. Сумма убытков более 800 млн гривен», — написал чиновник.

Судя по всему, наиболее жирными мышами стали грызуны из западных районов страны. Так, в филиале агентства в Черткове (Тернопольская область) на складах зафиксирована недостача зерна, которое бы поместилось в 150 вагонов-зерновозов.

Для понимания ситуации следует знать, что власть не слишком горела желанием проверять Госрезерв. Она была вынуждена пойти на это в результате очередного коррупционного скандала. 13 мая украинское правительство уволило главу Госрезерва Ярослава Погорелого. Тот начал мстить и обнародовал шокирующую информацию о том, что Госрезерв Украины заполнен лишь на три процента от своего максимума, причем зачастую продукцией непригодного к употреблению качества.

Погорелый привел факты, свидетельствующие о расхищении госимущества из резерва, в котором участвовали представители властных структур, действуя по коррупционным схемам. По признанию бывшего чиновника, в результате такой «работы» львиная доля от всего имущества Госрезерва существует лишь на бумаге, а на самом деле уже давно разворована и продана.

При этом, пока ничего не сообщается о состоянии дел с топливом и горюче-смазочными материалами, которые также в больших количествах должны храниться в Госрезерве. И на мышей эту пропажу не спишешь – грызуны не пьют бензин.