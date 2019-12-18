«Это законно»: документы за вас подпишут другие люди

Депутаты Государственной Думы во втором чтении утвердили пакет изменений в федеральный закон «Об электронной подписи», сообщает DEITA.RU.

Электронные подписи в России сейчас используются повсеместно: от получения госуслуг и участия в процедуре госзакупок до работы с информационными системами. Проблема в том, что сертификаты ключей проверки усиленной квалифицированной электронной подписи у них разные. Соответственно, всяческих электронных подписей у одного и того же человека может быть дюжина: под каждый сервис, под каждую информационную систему своя.

Соответственно, все, чего люди по-настоящему хотели – это одна квалифицированная электронная подпись для всего - для банков, для отчетов, для госуслуг, для торгов. Чтобы не было целой грозди разных ЭЦП на каждый «чих».

Но поправки правительства Дмитрия Медведева совсем о другом. Можно сказать, что само понятие «электронная цифровая подпись» компрометируется. Дело в том, что аккредитованный удостоверяющий центр наделяется полномочиями по хранению ключа электронной подписи и подписанию соответствующих электронных документов по поручению владельца квалифицированного сертификата.

Проще говоря, у него будет «дубликат» ключа от «сейфа» с вашими ценностями. Что он там наподписывает от вашего имени, имея закрытую часть ЭЦП, никому неизвестно. Но все это будет иметь юридическую значимость и будет приравнено к вашей личной подписи.

Закон, по сути своей, переопределил, что мы фактически будем не подписывать, а отдавать поручение. Надежность же идентификации лица, отдавшего поручение очень сомнительна. Зачем было отдавать УЦ хранение ключей непонятно. В итоге это будет намного дороже, да и безопасность низкая.

Государственные органы, осуществляющие функции удостоверяющих центров, имеют право получить аккредитацию удостоверяющего центра в течение двух лет со дня официального опубликования закона. В случае принятия закон вступит в силу по истечении 180 дней со дня опубликования.

Дмитрий Санников