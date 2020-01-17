Новости
Кому нельзя купаться на Крещение, рассказал Роспотребнадзор
17 Январь 2020, 19:30
Дальневосточному гектару нашли неожиданное применение
17 Январь 2020, 19:15
«Вы потеряете деньги»: уличные банкоматы несут опасность
17 Январь 2020, 19:10
Ученые нашли в снюсах ядовитый мышьяк
17 Январь 2020, 19:00
Обман банка на 4 миллиона довел сотрудницу до суда
17 Январь 2020, 18:45
Большинство приморцев не верит в капитализм
17 Январь 2020, 18:30
"Пакет Яровой" взвинтил цены даже на старые тарифы мобильной связи
17 Январь 2020, 18:15
«Это заразно»: премьер Украины тоже уходит в отставку
17 Январь 2020, 18:01
«Это заразно»: премьер Украины тоже уходит в отставку
«Чтобы отбросить сомнения в доверии к президенту»: Алексей Гончарук подал прошение об отставке Владимиру Зеленскому, сообщает DEITA.RU.
Заявление и комментарий премьер-министра Украины приводят РИА Новости. По словам Алексея Гончарука, он передал его лично президенту Незалежной Владимиру Зеленскому, который может внести его в Верховную раду.
Как написал украинский премьер на своей странице в Facebook, он пришел на эту должность выполнять программу президента, но уходит в отставку, чтобы «отбросить сомнения в уважении и доверии к президенту».
«Он (Владимир Зеленский – прим.ред.) для меня является образцом открытости и порядочности. Однако чтобы отбросить любые сомнения в нашем уважении и доверии к президенту, я написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент», - гласит пост Гончарука в социальной сети. Он также отметил, что украинские избиратели вправе оценивать эффективность каждого члена команды Зеленского.
Напомним, российский премьер Дмитрий Медведев объявил о своей отставке 15 января, сразу после послания президента Федеральному Собранию и личной встречи с Путиным. Вместе с Медведевым в отставку ушел и весь кабинет министров. Новым главой правительства по предложению Путина и одобрению парламентских партий стал глава ФНС Михаил Мишустин.
Светлана Алеутская