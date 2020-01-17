«Это заразно»: премьер Украины тоже уходит в отставку

«Чтобы отбросить сомнения в доверии к президенту»: Алексей Гончарук подал прошение об отставке Владимиру Зеленскому, сообщает DEITA.RU.

Заявление и комментарий премьер-министра Украины приводят РИА Новости. По словам Алексея Гончарука, он передал его лично президенту Незалежной Владимиру Зеленскому, который может внести его в Верховную раду.

Как написал украинский премьер на своей странице в Facebook, он пришел на эту должность выполнять программу президента, но уходит в отставку, чтобы «отбросить сомнения в уважении и доверии к президенту».

«Он (Владимир Зеленский – прим.ред.) для меня является образцом открытости и порядочности. Однако чтобы отбросить любые сомнения в нашем уважении и доверии к президенту, я написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент», - гласит пост Гончарука в социальной сети. Он также отметил, что украинские избиратели вправе оценивать эффективность каждого члена команды Зеленского.





Напомним, российский премьер Дмитрий Медведев объявил о своей отставке 15 января, сразу после послания президента Федеральному Собранию и личной встречи с Путиным. Вместе с Медведевым в отставку ушел и весь кабинет министров. Новым главой правительства по предложению Путина и одобрению парламентских партий стал глава ФНС Михаил Мишустин.

Светлана Алеутская