«Это же не кофе выпить»: Милонов выступил за отказ от платных туалетов

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с предложением сделать все общественные туалеты России бесплатными, сообщает DEITA.RU.

По словам чиновника, собирать деньги на естественных нуждах людей - это, как минимум, не правильно и еще менее этично.

«Это же не кофе выпить. Речь идет о естественных нуждах человека», - заявил депутат отметив, что взимание платы за поход в уборную негативно сказывается на чистоте окружающей среды населенных пунктов. Таким образом, Милонов намекнул, что в отсутствие свободного доступа к «официальным» туалетам, россияне всегда найдут альтернативу в ближайших кустах, подъездах, лифтах и т.д.

«О каком соблюдении чистоты в городе может идти речь, если «билет» в туалет стоит дороже, чем проезд на автобусе? В некоторых общественных уборных цена за вход достигает ста рублей и более», - сокрушается Милонов.

Напомним, что руководство РДЖ недавно обрадовало россиян решением сделать все удобные на железнодорожных вокзалах бесплатными для всех посетителей с первого января две тысячи двадцатого года.

Екатерина Цой