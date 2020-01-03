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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

«Это же внучка»: соцсети в шоке от питерской свадьбы

новый год

Пара просто хотела пожениться, но бюрократия не дала им этого сделать, сообщает DEITA.RU.

Пользователи соцсетей обсуждают случай, который произошел накануне Нового года в одном из ЗАГСов Петергофа (Ленинградская область). О самом случае рассказало издание «Фонтанка».

Пара, одетая в костюмы Деда Мороза и Снегурочки, решила официально зарегистрировать брак. Однако работницы ЗАГСа отказали им – одежда молодых не соответствовала требованиям о внешнем виде. Вместо свидетельства о регистрации брака пара получила письменный отказ.

Пользователи соцсетей назвали выбор костюмов странным:

«Это же его внучка! Какая свадьба?».

Елена Миронова

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