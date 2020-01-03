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«Это же внучка»: соцсети в шоке от питерской свадьбы
Пара просто хотела пожениться, но бюрократия не дала им
этого сделать, сообщает DEITA.RU.
Пользователи соцсетей обсуждают случай, который произошел накануне Нового года в одном из ЗАГСов Петергофа (Ленинградская область). О самом случае рассказало издание «Фонтанка».
Пара, одетая в костюмы Деда Мороза и Снегурочки, решила официально зарегистрировать брак. Однако работницы ЗАГСа отказали им – одежда молодых не соответствовала требованиям о внешнем виде. Вместо свидетельства о регистрации брака пара получила письменный отказ.
Пользователи соцсетей назвали выбор костюмов странным:
«Это же его внучка! Какая свадьба?».
Елена Миронова