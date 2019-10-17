«Это жесть» — экскурсии в морг хотят организовать в России

Идея водить курсантов автошкол в морги и больницы понравилась россиянам, сообщает DEITA.RU.

Накануне народный избранник Дмитрий Самаренкин выступил с предложением организовать экскурсии в морги и больницы для будущих водителей. По мнению депутатов, это позволит снизить количество аварий на дорогах, произошедших из-за нарушения правил дорожного движения.

По словам Самаренкина, что люди, которые садятся за руль, фактически берут в руки оружие, которое способно не просто способно причинить вред здоровью, но и убить.

В социальных сетях россияне бурно отреагировали на такую инициативу. «Давно пора, а то носятся как бессмертные», «Водите инструкторов и продажных «выдавателей прав», «Лучше тех, кого пьяными ловят за рулем, пусть возят по таким местам», «Конечно по моргам это жесть, но ввести в обязательном порядке просмотр фильма на тему ДТП, погибших и статистики на эту тему... Я когда в школе училась, нам показали фильм про наркоманов, на всю жизнь запомнила эти кадры... Вот и тут надо шокирующее что то, что бы в голове осталось», «Штрафы надо повысить раз в 20 однозначно, камеры установить на каждые 500 метров, превысил на 5 километров — штраф 100 тысяч» — пишут россияне.

Екатерина Брязгунова