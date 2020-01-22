«Это жуки сгрызли»: полтора миллиона га леса недосчитались в России

По информации Счетной палаты, повреждения насекомыми стали второй по значимости причиной гибели лесных насаждений и привели к потере 1593,9 тыс. га за последние три года, сообщает DEITA.RU.

Главными же причинами повреждения и гибели лесов являлись лесные пожары, площадь которых в 2018 году составила 2712,2 тыс. га, неблагоприятные погодные условия и почвенно-климатические факторы - 1855,4 тыс. га.

По данным Счетной палаты, за последние три года покрытая лесом площадь в России сократилась на 2,1 млн га, или 0,3%, и по состоянию на 1 января 2019 года составила 768,1 млн га, общий запас древесины в лесах сократился на 232,8 млн куб. м.

Кроме того, не во всех регионах страны в порядке с документами. «Лесные планы, утвержденные в 2019 году на 10-летний период Забайкальского и Приморского краев, Архангельской, Костромской, Иркутской и Вологодской областей требуют актуализации в связи с изменением границ защитных, эксплуатационных и резервных лесов, изменениями в лесном законодательстве Российской Федерации, а также корректировки в связи с наличием технических ошибок», - говорится в материалах Счетной палаты.

Лесохозяйственные регламенты лесничеств Костромской, Архангельской, Вологодской и Иркутской областей, Приморского края также требуют актуализации в связи с изменением площади земель лесного фонда, указывает ведомство Алексея Кудрина.

Кроме того, по данным ведомства, полноценное отслеживание легальности заготовки и экспорта леса из РФ невозможно. Меры по предотвращению нелегальной заготовки древесины недостаточно эффективны и не оказывают влияния на декриминализацию ситуации в лесной отрасли, объем незаконных рубок и оборота древесины в Российской Федерации остается высоким.

Дмитрий Санников