Многие молодые водители сразу после автошколы думают, что они асы, однако это не так. Существуют так называемые тонкости вождения, которые становятся известны только после нескольких лет вождения. Некоторые из них называет DEITA.RU со ссылкой на автоэксперат.

Левое зеркало

Перед тем, как поворачивать налево, посмотрите в левое зеркало заднего вида и убедитесь, что сюрпризов там нет. Многие водители могут сказать: какие сюрпризы, это же крайняя левая полоса — дальше только встречка. Однако мчаться на всех парусах по встречке могут спецмашины или служебный транспорт, а также мотоциклисты могут двигаться с краю полосы.

Право зеркало

Самая обширная слепая зона — справа от водителя, поэтому, двигаясь в городском потоке и желая перестроиться в правый ряд, не поленитесь глянуть через плечо. Одно мгновение может сэкономить не только время и нервы, но и жизнь.

Ехать или не ехать

Если за 50–80 метров до перекрестка начинает мигать светофор, многие водители думаю: давать на газ или сбрасывать скорость. Дилемма, прямо скажем, не простая. Совет эксперта — тормозить, но плавно. Перед этим убедитесь, что за вами нет того, кто желает проскочить. И начинайте притормаживать.

Екатерина Брязгунова