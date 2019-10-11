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Этой осенью приморцы смогут летать чаще
"Аврора" увеличивает количество рейсов малой авиации до конца осени, сообщает DEITA.RU.
Больше авиаперелётов для жителей отдалённых населённых пунктов Приморья предоставит этой осенью авиакомпания "Аврора". Дочернее предприятие "Аэрофлота" обещает выполнить дополнительные рейсы в период с 10 по 29 ноября на маршрутах Владивосток - Дальнегорск и Владивосток - Пластун, сообщает DEITA.RU со ссылкой на администрацию Приморского края.
В "Авроре отмечают, что увеличенное количество рейсов повлияет на расписание последних: так, дополнительные перелёты до Дальнегорска «упадут» на воскресенья, тогда как более частые рейсы в Пластун будут совершать по четвергам. Также немного изменится стандартное время для перелёта.
«Вылет в Дальнегорск – в 9.05. Обратный рейс из Дальнегорска – в 11.00/11.05. Вылет в Пластун – в 12.30/12.25. Обратный рейс из Пластуна – в 14.25/14.30. Время в пути составляет 1,5 часа», – отметили специалисты.
Примечательно, что цены на билеты, несмотря на увеличенный осенний темп авиаперевозок, останутся доступными для населения. До Дальнегорска и Пластуна они составят 2171 и 2178 рублей соответственно.
Ранее DEITA писало и о других «свежих» рейсах, которые учредила «Аврора». Так, летом 2019 года авиакомпания организовала дополнительные рейсы сразу по трём маршрутам: Владивосток – Терней, Терней – Единка и Владивосток – Дальнереченск. Развитие внутрикраевой авиации ведется в рамках госпрограммы «развитие транспортного комплекса Приморского края».
Михаил Светлов