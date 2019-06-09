Стоит ли обзавестись автомобильной шторкой и как ее выбрать, сообщает DEITA.RU.

Сейчас распространена тонировка стекол, но некоторые предпочитают использовать для защиты от солнца, насекомых и мелкого мусора шторки для авто. Тем более, что они позволяют использовать кондиционер реже и защитят от перегрева. Еще и дизайн салона дополнят.

Шторки есть съемные и стационарные. Последние устанавливает мастер или сам хозяин автомобиля, и без инструмента их не снять.

Другие виды: затемняющие, которые сгодятся вместо тонировки, солнцезащитные – используются при парковке и защищают от солнца салон авто, каркасные фольгированные – очень жесткие со светоотражающим покрытием, бескаркасные фольгированные – форму держат плохо, но светоотражающие, рулонные – тканевые и не только, роликовые тканевые – больше всего похожи на обычные шторы, каркасные тканевые.

Светоотражающие используются обычно лишь на стоянках, а вот каркасные тканевые чаще, многим нравится их дизайн и функциональность. Существуют пластиковые шторы на шурупах –они не удобны, поскольку пластик деформируется от перегрева.

Аксессуар недорогой, но приносит существенную пользу, к тому же, разные производители представляют немало вариантов дизайна. Если вы хотите поэкспериментировать с оформлением салона и проверить, ваш ли это вариант – сейчас самое время.

Анастасия Туркова