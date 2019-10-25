telegr wh call

Новости

Бастуют все: Италия отменила рейсы в Россию

25 Октябрь 2019, 18:00

Этот автомобиль стал самым популярным у россиян

25 Октябрь 2019, 17:45

Военных будут увольнять со службы на новом основании

25 Октябрь 2019, 17:30

Tele2 позаботилась о здоровье

25 Октябрь 2019, 17:30

Варикоз и лишний вес: ученые создали модель офисного работника

25 Октябрь 2019, 17:15

Инвалиды смогут заниматься на спортивных площадках в Арсеньеве

25 Октябрь 2019, 17:15

Новую спортивную площадку открыли в Арсеньеве

25 Октябрь 2019, 17:05

Школьное видео грозит скандалом в столице

25 Октябрь 2019, 17:00

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Этот автомобиль стал самым популярным у россиян

Салон автомобиля

Автомобили в России значительно подорожали, особенно сильно выросли цены на авто популярных марок. Об этом сообщает DEITA.RU.

Так, согласно исследованию платформы «Авито Авто», стоимость популярных марок выросла в размере от 3 до 13%. Так, в 2018 году средняя цена машины младше трех лет составляла 798 тысяч рублей, в то время как в 2019 – выросла на 9% и теперь равняется 878 тысячам рублей.

В целом, за год сама структура рынка не поменялась, разве что доля малых авто незначительно уменьшилась в пользу покупки кроссоверов. Между тем, цены выросли практически на все модели: на 13% подорожали авто среднего класса, и всего на 3% - кроссоверы.

Самым доступным и покупаемым среди новых (младше трех лет) авто аналитики назвали Lada Granta. Вторую и третью позицию занимают Lada Vesta и Kia Rio соответственно.

При этом, самым дешевым авто стал японский седан Datsun on-DO 374 за тысячи рублей, а самым дорогим Toyota Land Cruiser, стоимость которого составила более четырех миллионов рублей. 

Отметим, что исследование проводилось среди автомобилей младше трех лет.


Александра Маслова 

Читайте также:

Они возвращаются: техосмотр станет адом для водителей

Приключения скандального большегруза в столице продолжаются

Налог на такие автомобили отменили

Популярное

ГИБДД лишит прав на месте в этом случае

Названа дата резкого похолодания

Мечту приморцев исполнил Фургал

«Бедный-богатый Гуменюк»: стала известна реальная зарплата мэра Владивостока
Загрузка...
Загрузка...