Этот автомобиль стал самым популярным у россиян

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Автомобили в России значительно подорожали, особенно сильно выросли цены на авто популярных марок. Об этом сообщает DEITA.RU.
Так, согласно исследованию платформы «Авито Авто», стоимость популярных марок выросла в размере от 3 до 13%. Так, в 2018 году средняя цена машины младше трех лет составляла 798 тысяч рублей, в то время как в 2019 – выросла на 9% и теперь равняется 878 тысячам рублей.
В целом, за год сама структура рынка не поменялась, разве что доля малых авто незначительно уменьшилась в пользу покупки кроссоверов. Между тем, цены выросли практически на все модели: на 13% подорожали авто среднего класса, и всего на 3% - кроссоверы.
Самым доступным и покупаемым среди новых (младше трех лет) авто аналитики назвали Lada Granta. Вторую и третью позицию занимают Lada Vesta и Kia Rio соответственно.
При этом, самым дешевым авто стал японский седан Datsun on-DO 374 за тысячи рублей, а самым дорогим Toyota Land Cruiser, стоимость которого составила более четырех миллионов рублей.
Отметим, что исследование проводилось среди автомобилей младше трех лет.
Александра Маслова