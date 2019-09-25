Этот автомобильный миф загнал российскую семью в долги

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Жительница Хабаровска «накопила» штрафы в пятнадцать тысяч рублей из-за советов в интернете. Об этом сообщает DEITA.RU.
Муж автолюбительницы пожаловался на это в социальных сетях отметив, что штрафы общую сумму в пятнадцать тысяч рублей хабаровчанка «накатала» на пятнадцать дней. Обнаружить накопленные санкции удалось благодаря проверке штрафной истории на Госуслугах.
Оказалось, что женщина решила опробовать найденный совет в интернете по обхождению запрета езды по автобусной полосе – пользователи обещали, что есть дама включит «аварийку», то пункт ПДД нарушен не будет.
«Один штраф за езду по полосе, специально выделенной для общественного транспорта и обозначенной буквой А, равняется полторы тысячи рублей. Жена получила десять таких штрафов, когда с первого по пятнадцатое сентября возила ребенка в школу», - рассказал житель Хабаровска.
По его словам, женщина пошла на хитрость, чтобы не стоять в городских пробках и сэкономить время.
Екатерина Цой